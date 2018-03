Québec allongera 1G$ au cours des deux prochaines années pour remettre en état les routes de la région de Montréal.

Le ministre des Transports, André Fortin, était de passage mercredi à Montréal pour en faire l’annonce.

En plus des mégachantiers de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine et de reconstruction de l’échangeur Turcot, le gouvernement du Québec investira dans le maintien de structures routières très en demande. Le pont de l’Île-aux-Tourtes, l’échangeur se trouvant à l’intersection des autoroutes 13 et 40 ainsi que le tronçon de l’autoroute 40, entre l’autoroute 15 et le boulevard Pie-IX seront visés.

Plusieurs viaducs seront aussi rénovés, sinon reconstruits, notamment sur les boulevards Henri-Bourassa, Côte-Vertu et des Galeries-d’Anjou.

Des travaux d’asphaltage seront par ailleurs réalisés sur l’autoroute 40 entre le pont de l’Île-aux-Tourtes et le boulevard Saint-Charles.

En tout, ce sont 63 chantiers qui seront en fonction en 2018 et 2019 sous la supervision du ministère des Transports. Celui-ci estime que ces travaux créeront ou maintiendront 7763 emplois.