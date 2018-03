Un homme a été atteint par balle dans un commerce de la rue Peel lundi, en fin d’avant-midi.

La tentative de meurtre s’est produite dans le magasin Giorgio Gruppo Roma. L’auteur du crime a laissé son arme sur le trottoir avant de s’enfuir à fuir à pied. Les policiers sont à sa recherche.

La victime repose dans un état critique.



Un périmètre de sécurité a été érigé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) entre les rues Sainte-Catherine et de Maisonneuve.

Jeudi dernier, un cocktail Molotov a été lancé dans une vitrine du magasin de vêtements pour hommes et, un an plus tôt, le propriétaire, Tony Elian, avait vu sa voiture incendiée à son domicile.

Plus de détails suivront.