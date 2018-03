Après avoir provoqué la colère des usagers des trains de banlieue à cause de nombreux retards depuis le début de l’année, le Réseau de transport métropolitain (RTM) a annoncé mercredi des investissements de 450M$ pour améliorer le service et rénover ses infrastructures.

Nouveaux trains, changement de certains aiguillages vétustes, réparation de ponts et programme de compensations: le RTM prévoit d’importants travaux sur toutes ses lignes pour pallier le vieillissement des infrastructures et faire oublier les retards importants qui ont créé la colère et l’indignation des usagers au mois de janvier et février 2018.

Ces retards, selon le RTM, ont été provoqués par le froid, le gel et la neige sur les aiguillages. Des cellules de réchauffement seront installées sur certains points sensibles de la ligne Deux-Montagnes pour régler ce problème.

«La ligne de Deux-Montagnes n’a reçu d’investissements, ni en matériel roulant ni en infrastructures, depuis plus de 20 ans. La ligne de Deux-Montagnes a définitivement manqué d’amour», a souligné le directeur général du RTM, Raymont Bachant