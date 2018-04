Le Directeur général des élections du Québec a dévoilé mercredi les rapports financiers des partis municipaux montréalais. Coalition Montréal est le parti le plus mal en point. Les finances d’Équipe Coderre sont aussi dans le rouge.

Avec seulement 147 donateurs totalisant 32 670 $ en dons et 230 622 $ de frais, le parti fondé par Marcel Côté a creusé son déficit qui est désormais de 314 932$. N’ayant plus qu’un seul élu au conseil de ville, la formation politique est sous respirateur artificiel et ne compte quasiment aucun actif. «Il existe un doute important relativement à la capacité du parti de poursuivre ses activités», écrit le vérificateur comptable de la firme Raymond Chabot Grant Thornton.

Équipe Denis Coderre, aujourd’hui nommé Ensemble Montréal, est lui aussi dans le rouge avec un déficit qui est passé de 157 355 $ en 2016 à 222 925$ en 2017. Néanmoins, le parti peut compter sur des revenus d’allocations importants – environ 1M$ par an – dans les années à venir grâce à son score honorable aux dernières élections municipales. Malgré tout, le parti est exposé à des risques financiers, écrit Alain Trétault, le vérificateur comptable du parti. Ce dernier mentionne notamment le découvert bancaire du parti (203 450 $) et les taux d’intérêts sur des emprunts totalisant 832 500M$.

À l’inverse, Projet Montréal dispose d’un bilan confortable. En 2017, le parti de Valérie Plante a engrangé des produits totalisant 1,8M$ et a effectué des dépenses pour une somme quasiment équivalente, ce qui porte l’encaisse du parti à 185 217$ (contre 226 348 $ en 2016).

Seuls deux autres partis ont terminé l’année 2017 dans le vert. Il s’agit du Pro action LaSalle, de la mairesse de LaSalle Manon Barbe, et de Vrai changement pour Montréal, l’ancien parti de Mélanie Joly, qui ne compte toutefois plus aucun élu.