L’arrondissement de Ville-Marie a déposé mardi un projet de règlement afin de restreindre davantage l’utilisation de résidences à des fins touristiques.

Selon la nouvelle mouture proposée du règlement, tous les nouveaux permis délivrés pour ce type de locations ne concerneront que les abords de la rue Sainte-Catherine, entre les rues Amherst et Saint-Mathieu.

L’arrondissement a d’ailleurs déjà gelé toutes les demandes en cours.

«De nombreux citoyens se sont plaints à maintes reprises et nous devons réagir, car le phénomène mondial de location de résidences de tourisme sur des plateformes comme Airbnb est en constante augmentation», a fait savoir le conseiller de la ville, Richard Ryan, dans un communiqué.

Plusieurs secteurs du centre-ville où il était permis jusqu’à maintenant de mettre son logement sur des plateforme de type Airbnb, moyennant l’octroi d’un permis, ne profiteront plus de ce privilège. Il s’agit notamment de larges sections du Vieux-Montréal et du long de la rue Sherbrooke, entre les rues Frontenac et Saint-Denis.

Aussi, un contingentement des résidences de tourisme sera appliqué dans tout l’arrondissement. Cela signifie qu’il sera impossible de faire des locations si la résidence se trouve à moins de 150 mètres d’un autre logement pour lequel un citoyen a obtenu un permis.

Une assemblée de consultation aura lieu le 1er mai prochain pour que les citoyens viennent exprimer leur avis sur le règlement révisé. Toutefois, l’administration de Valérie Plante prévoit imposer ces nouvelles règles dès cet été.

Plus de détails suivront.