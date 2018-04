L’opposition à l’hôtel de ville, Ensemble Montréal, a pressé l’administration de Valérie Plante d’utiliser le surplus de 139M$ dégagé l’an dernier pour annuler la hausse de taxe de l’eau.

Au conseil municipal lundi, le chef de l’opposition, Lionel Perez, a accusé Valérie Plante d’avoir sciemment entretenu une confusion chez les citoyens en dévoilant un «déficit anticipé» de 358M$ en novembre. «Peut-être qu’elle a fait une erreur, mais elle doit le reconnaître. Sinon, elle a fait croire pendant des mois à la population qu’il y avait un déficit et qu’elle était prise à la gorge», a-t-il dit. Il a par la suite réclamé de la mairesse qu’elle annule la hausse de 1,1% sur la taxe de l’eau.

«Il faut remettre les choses en perspective, a rétorqué Valérie Plante. Le surplus de 139M$, sur un budget de 100$, ça revient à 0,03$. On va l’utiliser de façon audacieuse. On va le remettre dans les arrondissements où il y a des services aux citoyens, on va éponger une partie du déficit de l’agglomération et on va en mettre dans la neige».

La mairesse a accusé M. Perez de «tenter d’induire les Montréalais et Montréalaises en erreur, en confondant deux exercices financiers complètement différents».

Le président du comité exécutif, Benoit Dorais, a souligné qu’«il y a des éléments qu’on a à la toute fin [de l’année]», ce qui fait qu’il était selon lui difficile de prévoir un surplus et d’éviter de hausser les taxes.

«Quand on a déposé les documents budgétaires en cours d’année, aucun arrondissement n’était en surplus, mais ils ont finalement dégagé 53M$ en surplus», a illustré M. Dorais.

Il a ajouté qu’il aurait été «la première administration» à baser un budget sur une possibilité de surplus des arrondissements ou d’une hausse des revenus liés à la taxe de bienvenue.