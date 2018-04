Une majorité de Montréalais se dit en faveur d’un retour des Expos, selon un sondage Léger réalisé pour le quotidien Le Devoir et dont les résultats ont été publiés lundi. Mais pas à n’importe quel prix.

Ainsi, 58% des 1008 répondants interrogés entre les 13 et 15 avril derniers ont répondu oui à la question: «Souhaitez-vous le retour d’une équipe professionnelle de baseball à Montréal?» En contrepartie, 27% des répondants étaient contre, tandis que 15% n’avaient pas d’opinion.

La participation des gouvernements au financement d’un tel projet rencontre toutefois une ferme opposition: 58% des répondants sont contre; 32% se prononcent en faveur, 11% n’ont pas d’opinion.

L’échantillon aurait une marge d’erreur de 3,1% dans 19 cas sur 20.

Sans surprise, ceux et celles qui appuient le retour du baseball sont aussi en faveur d’une participation des gouvernements — 51% en faveur contre 40% qui y sont opposés. Chez ceux qui s’opposent au retour d’une équipe, 92% ne souhaitent pas voir les gouvernements impliqués, alors que seulement 3% y sont favorables.

Les résultats de ce sondage ont réjoui Robert Beaudry, responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Montréal. Il considère qu’il s’agit «d’un appui fort de la population» au projet, et il a rappelé la promesse électorale de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Ça veut dire qu’il y a un intérêt des Montréalais envers le retour du baseball, a-t-il indiqué. Nous sommes au service des Montréalais et comme nous l’avions dit, nous avons rencontré les promoteurs pour qu’ils nous présentent le projet. On attend de voir quels sont les plans d’affaires. S’il y a des investissements publics (requis), comme on l’a toujours dit, on va demander aux Montréalais directement.»

La position de Projet Montréal et de la mairesse s’est adoucie dans ce dossier, surtout à la suite de la récente déclaration de Stephen Bronfman — fer-de-lance du groupe d’investisseurs intéressés à ramener les Expos —, qui a dit le 27 mars dernier «ne pas avoir besoin de l’argent des Montréalais».

À la suite d’une rencontre tenue le 6 avril à l’hôtel de ville entre Bronfman, Mitch Garber et la mairesse, cette dernière a décidé de sauter à pieds joints dans le dossier.

«Nous avons eu une rencontre très fructueuse, avait alors indiqué Mme Plante. Ça n’a pas pris de temps pour nous rendre compte que nous aimons les projets qui font rayonner Montréal. Nous sommes de fiers Montréalais. Nous voyons des projets qui sont bons pour le développement économique, le développement social et si le retour d’une équipe de baseball c’est bon pour Montréal: we’re in!»