Le chauffeur de bus de la Société de transport de Montréal (STM) qui a frôlé un cycliste il y a près de deux semaines et qui a fait l’objet d’une vidéo devenue virale sera suspendu sans solde pendant cinq jours.

Le Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes entend défendre celui a qui été honni sur les réseaux sociaux.

«Le Syndicat rappelle qu’il a un devoir de représentation envers tous ses membres et que ces derniers peuvent compter sur la meilleure représentation possible chaque fois que le besoin se présente», a indiqué le président du syndicat, Renato Carlone, par voie de communiqué.

«Plutôt que d’alimenter l’antagonisme entre les différents usagers de la route, les Montréalais devraient s’unir afin de mettre la pression sur les différents paliers décisionnels pour que de meilleures infrastructures soient disponibles et que l’offre de transport en commun soit améliorée et que nos membres puissent servir la population dans des conditions qui valorisent le transport en commun et le transport actif», a ajouté M. Carlone.

La STM n’a voulu confirmer la sanction imposée à l’un de ses chauffeurs puisqu’il «s’agit de régie interne», a expliqué sa porte-parole, Amélie Régis, dans un échange de courriels.

Le 11 avril dernier, un bus de la STM a frôlé un cycliste sur la rue Sherbrooke. Ce dernier a rapporté le dépassement illégal dans une vidéo mis en ligne sur le site de partage YouTube qui a été visionnée près de 45 000 fois. Le chauffeur a contrevenu au Code de la sécurité routière, qui oblige depuis 2016 qu’une distance de 1,5 mètre sépare un véhicule et un cycliste pendant un dépassement.

La STM a souligné que le partage de la route et la sécurité routière font partie des notions abordées au cours des formations données aux chauffeurs. «Des rappels sont aussi effectués périodiquement», a insisté Mme Régis.

L’administration de Valérie Plante n’a pas voulu commenter la suspension imposée au chauffeur de la STM. Elle a toutefois réitéré sa volonté d’améliorer le partage de la route entre les différents usagers.