Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé mercredi 57 nouveaux projets dans le cadre de son programme Montréal amie des aînés.

Pour cette troisième phase du programme, la Ville versera 8,7M$ répartis à 15 arrondissements qui ont déposé des projets.

La plupart des investissements serviront à des aménagements dans des parcs et lieux publics montréalais, soit pour de l’accessibilité universelle. «Le programme Municipalité amie des aînés a été bonifié pour ajouter le critère d’accessibilité universelle. C’est pour nous assurer d’avoir une ville qui est la plus inclusive et où la mobilité est mise de l’avant favoriser le vieillissement actif», a souligné la responsable du développement social au comité exécutif, Rosannie Filato.

Ainsi, même l’accessibilité de parcs pour enfants a pu être financée grâce à ce programme.

Parmi les plus grands projets prévus, l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-de-Dame-de-Grâce recevra 475 000$ pour sécuriser des intersections en y installant notamment des saillies de trottoir.

Dans Hochelaga-Maisonneuve, le parc Lalancette sera réaménagé puisque «plusieurs zones de ce parc semblent ne pas avoir été revitalisées depuis plusieurs années». Du nouveau mobilier, dont des tables de ping-pong et une zone d’exercice pour adultes, sera ajouté, et le terrain de pétanque sera remis à neuf.

L’arrondissement du Sud-Ouest, pour sa part, recevra 600 000$ pour la création d’un «corridor d’autonomie» dans le quartier Ville-Émard-Côte-Saint-Paul. L’achat de mobilier adapté aux personnes à mobilité réduite est notamment prévu, tout comme celui d’appuis ischiatiques, une sorte de bancs qui permet de se reposer tout en demeurant debout.

La Ville de Montréal a récemment mené des consultations publiques en lien avec ce programme Montréal amie des aînés. La tenue de ces consultations en plein hiver et dans des lieux parfois difficilement accessibles en transport en commun avait été décrié par des groupes de personnes âgées.

Mercredi, Rosannie Filato a indiqué que le bilan de ces consultations allait «sortir très bientôt».