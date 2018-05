Les 4500 chauffeurs de bus et les opérateurs de métro ont voté en faveur d’un mandat de grève illimitée pour faire pression sur la Société de transport de Montréal (STM) dans les négociations entourant le renouvellement de leur contrat.

Ils ont décidé dans une proportion de 99% d’accorder un mandat de grève générale illimitée à leur syndicat à utiliser au moment opportun, au cours de deux assemblées générales organisées jeudi.

À la suite d’une vingtaine de rencontres, la direction de la STM et ses employés ne parviennent pas à s’entendre sur l’«organisation du travail». Les chauffeurs de bus se plaignent depuis plusieurs années des délais trop courts pour effectuer leur trajet et pour se rendre en début de ligne.

Le syndicat devra se présenter devant la Conseil des services essentiels, qui décidera du service minimum qui devra être offert pendant le débrayage. Lors de la grève des employés d’entretien en 2007, qui avait duré quatre jours, le conseil avait exigé que le service soit assuré pendant les heures de pointe.

Plus tôt cette semaine, les 2400 employés d’entretien de la STM ont annoncé qu’ils refuseront d’effectuer des heures supplémentaires ou de changer de poste temporairement pendant six jours, à compter de lundi. Ils revendiquent des horaires de travail qui leur permettront de mieux concilier le travail et la famille.

La convention collective de ces deux syndicats des employés de la STM est échue depuis le mois de janvier.

Devant ces moyens de pression qui se dessinent dans le réseau de transport en commun de Montréal, le directeur général de la STM, Luc Tremblay, a rapporté mercredi que les discussions ne sont pas rompues avec les syndicats et que des rencontres ont lieu à tous les deux jours. Il a ajouté qu’il demandait davantage de «flexibilité» à ses employés pour rendre le service davantage fiable.