La Société de transport de Montréal (STM) testera cette année un forfait combinant le transport en commun, les vélos BIXI, les autos en libre-service AutoMobile, voire même les taxis Téo et le système de covoiturage de Netlfit.

«On a déjà des réunions avec l’ensemble des partenaires et on lancera cet automne un projet pilote […] On veut tester la capacité de prendre tous les modes avec un seul outil [carte OPUS ou téléphone intelligent] en payant sa facture à la fin du mois», a déclaré mardi le président du conseil d’administration de la STM, Philippe Schnobb, en marge d’une conférence devant les membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Inspiré du modèle MaaS (Mobility as a service), le projet montréalais Céleste vise a réunir ces différentes offres de transport en les voyant comme étant des complémentaires plutôt que concurrentes. «Nos clients sont leurs clients. Si quelqu’un fait ses déplacements en BIXI l’été, il revient sur notre réseau l’hiver ou les jours de pluie», a illustré M. Schnobb.

Cette intégration des offres vise à simplifier leur utilisation et à convaincre les automobilistes de d’abandonner leur auto. C’est d’ailleurs pourquoi Stationnement de Montréal figure à la table des partenaires.

Plus de détails suivront.