Une employée d’un centre de conditionnement physique, qui avait eu gain de cause devant le tribunal, qui avait ordonné à son employeur de la réintégrer dans son emploi et de la compenser financièrement, vient encore d’obtenir gain de cause.

Le centre de conditionnement M. Fitness Brossard, qui a racheté les actifs de son ancien employeur, Proform, devra payer à la travailleuse toutes les indemnités que le tribunal avait déjà ordonné de lui verser.

La travailleuse, Martha Benavides, avait contesté son congédiement en 2014 par Proform. En 2015, le Tribunal administratif du travail lui avait donné raison. Il avait annulé le congédiement et ordonné à Proform de la réintégrer dans son emploi. En 2016, le tribunal avait statué que Proform devait lui verser près de 24 000$ à titre d’indemnité.

Or, Proform n’avait versé qu’une partie de la somme, soit près de 13 000$.

Puis Proform avait été vendu à M. Fitness Brossard, qui a soutenu devant le tribunal ne pas être lié par cette affaire, compte tenu de ce qui était mentionné dans le contrat de vente. Mais le tribunal a statué qu’il y avait eu continuité d’entreprise, puisque les employés étaient restés les mêmes, les équipements les mêmes, notamment.

Il a donc ordonné à M. Fitness Brossard de payer à Mme Benavides la totalité du montant dû.