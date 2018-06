La Ville de Montréal va créer deux nouvelles catégories de chiens : les chiens dangereux et les chiens potentiellement dangereux, peu importe leur race.

Dans le nouveau règlement sur la gestion animalière présenté jeudi, les chiens seront désormais classifiés en fonction de leur comportement.

Ainsi, un chien sera considéré comme dangereux s’il mord mortellement un individu ou un animal. La bête sera rapidement euthanasiée.

Si le chien attaque ou tente de mordre une personne ou un animal , il pourrait être désigné comme un chien «potentiellement dangereux». À ce moment, son propriétaire devra se plier à plusieurs conditions. Il devra avoir un casier judiciaire vierge, en plus de stériliser, micropucer et vacciner son animal. Son permis coûtera 150$, comparativement à 60$ pour le permis régulier. Il devra aussi museler son chien à l’extérieur de son domicile et ne pas approcher à moins de deux mètres d’un enfant âgé de moins de 16 ans.

Avec ce nouveau règlement, l’administration de Valérie Plante ne souhaite pas cibler les chiens pitbulls, mais tous les chiens qui ont attaqué ou ont tenté d’attaquer un individu ou un animal. Désormais, une évaluation devra être effectuée 72h après l’incident, ce qui déterminera les mesures qui seront prises par la suite.

La Ville pourra aussi refuser ou retirer un permis à un propriétaire de chien ou de chat qui a commis une infraction en lien avec la violence et le bien-être animal. Si le chien est potentiellement dangereux, le propriétaire peut se voir retirer son permis s’il commet une infraction au Code criminel «en lien avec la violence».

D’autres mesures seront mises en place pour réduire la prolifération des chiens, des chats et des lapins. À partir du 1er juillet 2019, tous ces animaux vendus dans des animaleries devront provenir obligatoirement d’un refuge. À partir du 1er janvier 2020, les lapins, les chats et les chiens vendus devront aussi être micropucés et les lapins devront être aussi stérilisés.

La Ville va faire passer de 500$ à 300$ l’amende émise en cas de non-port de la laisse. Par contre, cumuler trois infractions de ce type pourra permettre à la Ville de retirer le permis d’un propriétaire de chien.

Le débat entourant l’encadrement des chiens dangereux à Montréal a débuté à la suite de la mort de Christiane Vadnais, une Montréalaise mordue mortellement par le pitbull d’un voisin en juin 2016 dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Alors maire de Montréal, Denis Coderre avait immédiatement voulu interdire ce type de chien dans la métropole. Dans un nouveau règlement, son administration empêchait les Montréalais d’adopter un pitbull. Les propriétaires de ces bêtes pouvaient les conserver, mais ils devaient se conformer à plusieurs conditions, notamment de ne pas avoir de casier judiciaire et de montrer la preuve de stérilisation de l’animal. Une fois élue, l’administration de Valérie Plante a rapidement aboli le règlement.

La loi 128, qui porte sur l’encadrement des chiens dangereux, a été adoptée mercredi par l’Assemblée nationale. Toute notion de bannissement d’un type de race spécifique a été retirée. Le gouvernement du Québec privilégie l’encadrement et l’enregistrement des chiens en fonction de leur dangerosité. Cette loi doit aussi donner plus de pouvoirs aux municipalités.