L’homme aperçu sur des photos qui marchait en compagnie du suspect du meurtre d’une dame de 71 ans survenu à Laval, samedi, a été localisé et interrogé par la police, tard lundi soir.

Le Service de police de Laval (SPL) affirme que cet homme n’est pas impliqué dans le drame survenu dans une résidence du quartier Laval-des-Rapides ni dans la fuite du suspect qui se poursuit, mardi.

La photo montrant cette personne en compagnie du suspect, Christophe Oliviera, a été prise en fin de journée, samedi, dans la station de métro Radisson, dans l’est de Montréal.

Christophe Oliviera, 31 ans, avait été préalablement aperçu vers 14h00 à la station de métro Cartier, à Laval.

La police signale que c’est grâce à la collaboration du public que l’homme vu en compagnie du fugitif a pu être rencontré lundi soir. Il aurait fourni des informations permettant de faire progresser les recherches visant à localiser Christophe Oliviera.

Sur les photos prises samedi, Christophe Oliviera portait une barbe et était vêtu d’une camisole et d’un pantalon noirs. L’homme connu des policiers pour des actes de violence mesure 1,83 m, pèse 90 kilos, a les cheveux noirs et les yeux bruns.

Il arbore plusieurs tatouages sur le cou, le dos et la poitrine, ainsi que sur un bras et une main. Il a aussi une cicatrice au visage, du côté droit.