Québec accorde une aide financière de 215 000 $ à Missions Exeko pour soutenir le projet idAction mobile, qui vise à prévenir et à réduire l’exclusion sociale à Montréal, a annoncé vendredi le ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux.

Cette somme permettra à l’organisme à but non lucratif de se doter d’un nouveau véhicule pour étendre «ses activités dans de nouveaux quartiers, tout en élargissant la gamme des services offerts et les populations touchées».

«En visant des clientèles marginalisées, idAction mobile créé des occasions de rencontres et d’échanges qui sont favorables à une cohabitation plus harmonieuse dans la métropole», a déclaré Martin Coiteux.

Depuis 2012, les intervenants d’Exeko parcourent les rues de la métropole à bord d’une caravane philosophique et culturelle, équipée d’une bibliothèque ambulante, de kits d’écriture et de matériel d’art, à la rencontre des personnes en situation d’itinérance.

«Plusieurs expériences ont démontré la pertinence d’utiliser l’art comme moyen d’expression ou de communication avec les individus exclus socialement, s’est réjoui le ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit des Autochtones vivant en milieu urbain qui, en quittant leur lieu de naissance, perdent du même coup plusieurs de leurs repères culturels.»

Le Secrétariat aux affaires autochtones a alloué une somme de 285 000 $ sur trois ans à l’organisme Missions Exeko afin de soutenir cinq initiatives différentes, dont IdAction mobile.