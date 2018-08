La motion d’Ensemble Montréal qui souhaitait limiter la hausse de taxes des immeubles non résidentiels à 1% pour le prochain budget n’a pas été retenue mardi lors de la séance du conseil municipal.

«La forte hausse de taxes de 3% que l’administration a imposée en février 2018 démontre que Projet Montréal ne se préoccupe pas du sort des commerçants», avait avancé le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez, dans un communiqué lors de la présentation de la motion. À la suite du dépôt du budget au début de l’année, des commerçants avaient même organisé une manifestation contre l’administration de la mairesse Valérie Plante devant l’hôtel de ville.

«Oui, on va s’engager à réduire le fardeau fiscal, mais après s’être assuré que ça va réellement permettre aux commerces de croitre et prospérer», a répondu mardi Robert Beaudry, l’élu responsable du développement économique et commercial à la Ville de Montréal. Ce dernier a souligné que l’administration Plante avait déjà déposé un Plan commerce et 60M$ sur 4 ans qui prévoit 33 actions dont des allègement fiscaux, des indemnisations en cas de travaux routiers et des aides pour migrer vers le commerce en ligne.

La motion a été battue par 19 voix (18 Pour et 37 Contre) au grand dam du porteur de la motion, l’élu Aref Salem qui a rappelé que les commerçants montréalais étaient déjà les plus taxés au Canada.

Avec Dominique Cambron-Goulet.