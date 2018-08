Alors que la région montréalaise sera le théâtre d’une quarantaine de chantier au cours de l’automne, le Ministère des transports du Québec (MTQ) se prépare à un achalandage majeur sur les voies routières de la ville.

«Il va y avoir des répercussions importantes sur la circulation, a avoué le porte-parole du MTQ, Martin Girard en marge d’une conférence du comité Mobilité Montréal, mardi. Avec le secteur Turcot-Champlain, les travaux du Réseau électrique métropolitain (REM), il y a trois chantiers majeurs qui sont en place avec des délais serrés. Donc les travaux doivent avancer.»

Avec l’arrivée imminente de la rentrée, M. Girard a invité les automobilistes à se préparer avant leurs déplacements ou à utiliser le transport en commun pour désengorger les routes.

Cinq nouveaux chantiers de Transports Québec doivent s’amorcer au cours de l’automne dans la région. Une quinzaine de travaux sont déjà en cours.

Automne occupé pour la Ville

La Ville de Montréal prendra en charge un total de 13 chantiers à l’automne. Le porte-parole administratif de Montréal Philippe Sabourin estime que «cinq des dix chantiers commencés en 2018 ont beaucoup d’avance». Parmi ceux-ci, les travaux des rues Notre-Dame et Dickson, par exemple.

M. Sabourin a soutenu que l’investissement dans les voies automobiles de l’île était devenu indispensable.

«On a 3,2G$ de déficit d’entretien, a-t-il affirmé. Cette année à Montréal uniquement, on va changer jusqu’à 300 km de routes, 148 km d’aqueducs et d’égouts. En tout et partout, c’est la distance Montréal-Boston qu’on doit changer pour maintenir un réseau en bon état.»

Ce sont les travaux du Square Viger — qui doivent s’étaler sur trois ans, à partir d’octobre — et de l’entrée montréalaise de l’autoroute Bonaventure qui devraient plus que tout occuper la Ville, selon M. Sabourin.

Une rentrée moins dérangée par la congestion dépend de la préparation des utilisateurs du réseau routier, a ajouté M. Sabourin. «Sachant que la rentrée se fait le 4 septembre, tout le monde est au courant que le réseau va être davantage sollicité, a-t-il dit. On est confiants que les automobilistes vont s’ajuster.»

Le REM se met en place

Au moment où le bureau du REM amorce plusieurs chantiers dans la métropole, le directeur aux relations médias de CDPQ Infra, Jean-Vincent Lacroix, a insisté sur le fait que des alternatives étaient disponibles pour les voyageurs dérangés par la construction.

La construction de stations sur le boulevard Édouard-Montpetit et sur l’avenue McGill College doit être lancée à l’automne. La création des stations Canora et Mont-Royal est déjà amorcée, ce qui limitera les déplacements sur la ligne Deux-Montagnes du réseau de trains Exo.

Mobilité Montréal a déjà annoncé la semaine dernière qu’un rabais de 30% serait offert aux utilisateurs de la ligne Deux-Montagnes, pour compenser la perte de service.