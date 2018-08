Face au nombre croissant de consultation publique et leur degré de complexité, le comité exécutif de la Ville de Montréal a autorisé mercredi une rallonge budgétaire de 650 000$ à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

«Les crédits octroyés à l’Office en début d’année sont toujours de l’ordre de plus ou moins 2M$ depuis le début de ses opérations il y a 16 ans. Il y a déjà quelques années que nous pouvons constater que ces sommes sont souvent insuffisantes pour remplir tous les mandats qui nous sont confiés», souligne un document interne remis aux élus.

«Nos budgets nous permettent de traiter aisément cinq consultations de ce type traditionnel [projet immobilier particulier ou avis de la population vis-à-vis une nouvelle politique] et une consultation qui demandait un déploiement de ressources plus considérables. Or, nous nous voyons confier de plus en plus de projets en amont de programmes d’aménagement sans paramètre défini, ou des projets qui se déploient dans des contextes très litigieux. Ceci augmente considérablement le niveau de complexité des mandats ainsi que la préparation et la durée des consultations» peut-on lire dans le même document.

1,9M$ Les sept rallonges demandées depuis 2002 totalisent désormais 1,9M$. L’OCPM a aussi retourné trois fois des excédents budgétaires pour un total de 645 000$

Les dossiers complexes demandent des ressources importantes en analystes et commissaires, donc entraînent des hausses de coûts. Jusqu’à présent, cette année, cinq des six mandats en cours entrent dans cette catégorie. Sans avoir un décompte exhaustif, on nous en annonce au moins deux autres qui entreront aussi dans cette catégorie et qui devront vraisemblablement débuter en 2018.

Outre la consultation sur l’aménagement au parc Jean-Drapeau et le controversé projet pilote d’arrêt du transit sur le mont Royal, l’OCPM devra notamment bientôt lancer une consultation sur la dalle-parc de l’échangeur Turcot, l’aménagement controversé autour du secteur de l’Assomption, sans parler de la future consultation sur le racisme systémique.

Pour justifier la rallonge budgétaire, l’OCPM invoque aussi l’utilisation accrue d’outils numériques et d’animation, la mise en ligne de plateformes interactives de participation citoyenne et la mise en ligne de maquettes en trois dimensions des projets sous examen, le tout afin d’augmenter le taux de participation aux consultations.

Les salaires et les coûts d’opérations ont eux aussi augmenté depuis 16 ans. «Sans les crédits nécessaires, l’office ne pourra pas clore les consultations en cours ni entreprendre celles pour lesquelles il a été mandaté», conclut le document décisionnel.