L’administration de Valérie Plante souhaite que Montréal devienne une ville caboneutre d’ici 2050.

«On accélère les efforts, le rythme et les ressources qui vont être déployés pour que la Ville de Montréal soit proactive et qu’elle puisse répondre à ses objectifs le plus rapidement possible», a dit la mairesse Valérie Plante, mercredi, pendant la réunion du comité exécutif de la ville de Montréal.

Elle souhaite ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre de Montréal et surtout les compenser, par la plantation d’arbres par exemple, qui absorberont l’ensemble du dioxyde de carbone émis par la métropole, la principale source de GES.

La mairesse Valérie Plante a annoncé vouloir concrétiser les engagements pris lors de l’Accord de Paris en 2015. Elle a dit souhaiter favoriser les bâtiments ayant une empreinte carbone neutre ainsi que réduire la production, l’enfouissement et l’incération de déchets solides d’ici 2030.

Enfin, Valérie Plante a annoncé vouloir «mettre en avant des pratiques urbaines innovantes qui favorisent l’émergence de quartier durable».

«C’est énormément d’efforts qui vont être déployés, mais on y croit, a-t-elle insisté. C’est pourquoi on a été élu. On est là pour que nos générations futures puissent avoir une plus belle ville, où on respire bien. Ça passe par des changements importants au niveau de l’environnement et la lutte au changement climatique.»

Premier moyen de transport à Montréal, la voiture est pourtant loin de disparaître des rues de la métropole, alors 40% des émissions de GES de la province sont dues aux transports, dont 20% de ce chiffre provient des véhicules légers. Près de 10 000 voitures s’ajoutent chaque année à l’ensemble des véhicules en circulations à Montréal.

