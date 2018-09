À l’approche des élections générales du 1er octobre, les candidats s’activent dans leur circonscription. Tout au long de la campagne, Métro vous propose un aperçu des enjeux de chacune des circonscriptions- de l’île. Aujourd’hui: Marguerite-Bourgeoys.

Marguerite-Bourgeoys, qui comprend l’arrondissement de LaSalle, est un bastion libéral. Depuis sa création, en 1965, seuls des candidats du Parti libéral du Québec (PLQ) se sont fait une place à l’Assemblée nationale pour représenter la circonscription.

En 2012, Robert Poëti a été élu avec 56,91% des voix, puis avec 70,08% deux ans plus tard. Contre toute attente, il a décidé de quitter la vie politique il y a quelques mois, pour faire place aux jeunes. Mais c’est Hélène David, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine, actuellement députée d’Outremont, qui a été choisie pour le remplacer.

Si l’écart des votes entre le PLQ et la Coalition avenir Québec (CAQ) pourrait bien se réduire, selon le blogue politique Qc125, celui-ci projette tout de même que Marguerite-Bourgeoys se couvrira de nouveau de rouge.

À la porte de ce château fort libéral cognent quatre autres candidats. Après Mme David, la favorite dans les sondages est Vicky Michaud, candidate pour la CAQ. Croupière et gérante de restaurant, elle a été auparavant impliquée avec Projet Montréal et a occupé un poste de journaliste locale.

Camille St-Laurent est la candidate de Québec solidaire (QS). La jeune femme sikhe de 23 ans est la première non-voyante à se présenter aux élections provinciales.

Le Parti québécois (PQ) misera quant à lui sur Jeannot Desbiens, un ancien membre des Forces armées canadiennes.

C’est le Lachinois Smaïl Louardiane qui représentera le Parti vert du Québec (PVQ). L’ingénieur, biologiste de formation, originaire d’Algérie, se lance pour la première fois en politique.

Les enjeux

Le revenu moyen des ménages de Marguerite-Bourgeoys est de 64 044$ – sous la moyenne provinciale (77 306$) –, ce qui place la cirsconscription au 102e rang sur 125. Le revenu médian y est encore plus bas, à 51 793$.

L’importance de la population immigrante est indéniable. Pas moins de 60% des résidants sont nés à l’étranger ou ont au moins un de leurs parents qui est né à l’extérieur du Canada.

«On devrait bonifier les services d’accueil, de francisation et d’intégration des immigrants», propose Camille St-Laurent de QS, qui souhaite se battre pour l’inclusion et l’accessibilité universelle.

Les candidats s’entendent tous sur le besoin de corriger le manque de logements sociaux dans la circonscription.

Les problèmes de mobilité sont aussi pris au sérieux par tous les prétendants. «Il faut favoriser la diversification des modes de transport, sécuriser les voies cyclables et ­augmenter le nombre de voies pour les transports actifs», soutient Smaïl Louardiane.

Pour Hélène David, bien que les zones industrielles et commerciales soient bien desservies, les déplacements dans les zones résidentielles s’avèrent difficiles. «Il serait donc important de travailler, en collaboration avec les instances locales, afin de corriger la situation», dit-elle.

Côté éducation, la CAQ et Vicky Michaud misent sur la prématernelle à quatre ans, l’amélioration des services au primaire et plus d’activité ­physique au secondaire. «Je vise la reconnaissance des acquis de nos citoyens», fait-elle savoir.

Jeannot Desbiens estime, quant à lui, que les secteurs de la santé et de l’éducation ont été malmenés par les coupes. «Pour désengorger nos hôpitaux et CHSLD, les soins à domicile feront en sorte que nos aînés aient une meilleure qualité de vie», estime-t-il.

Candidats 2018

Hélène David (PLQ)

Jeannot Desbiens (PQ)

Smaïl Louardiane (PVQ)

Vicky Michaud (CAQ)

Camille St-Laurent (QS)

Résultats 2014