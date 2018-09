Valérie Plante se joindra à une délégation du milieu de la télévision et du cinéma montréalais à Los Angeles en novembre prochain. Le but de la Ville de Montréal est de faire valoir ses acteurs du milieu culturel pour les aider à s’ouvrir à de nouveaux marchés.

Actuellement, le secteur de la télévision et du cinéma génère des retombées de 400M$, principalement grâce aux tournages de films. C’est pourtant bien loin du 1,5G$ dont bénéficie Toronto.

«On a énormément à offrir, on a des artistes et des artisans de la télévision, du cinéma, et du jeu vidéo. On se démarque à l’échelle internationale, il faut profiter de ce rayonnement-là pour aller chercher une plus grosse part de gâteau», a-t-elle plaidé en point de presse, mardi. Durant ce déplacement, la mairesse se rendra aussi à LaCoMotion, un salon destiné au transport durable urbain.