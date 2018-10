Au lendemain de l’élection de la Coalition avenir Québec (CAQ) à la tête de la province, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, se dit confiante d’avoir une bonne relation avec le

premier ministre François Legault.

«M. Legault vient du milieu des affaires. Il comprend très bien que Montréal est la locomotive économique du Québec, et on doit l’entretenir pour qu’elle puisse amener avec elle les autres wagons, qui sont toutes les régions du Québec, a-t-elle affirmé. Je vais accompagner M. Legault et son équipe pour que les enjeux du grand Montréal soient pris en considération.»

Malgré de grandes divergences dans leurs programmes et seulement deux députés de la formation politique au pouvoir sur l’île de Montréal, Mme Plante croit qu’elle aura une bonne relation avec le gouvernement caquiste. «Je m’en remets à l’esprit très pragmatique de notre nouveau premier ministre», a-t-elle ajouté.

Selon la mairesse, l’élection de la CAQ ne sonnera pas le glas de la ligne rose. «M. Legault et moi, nous sommes entendus sur le respect des études qui sont en cours,dont le projet de la ligne rose, a-t-elle déclaré. Je vais de l’avant. Tout ajout de transport collectif, je pense entre autre à la ligne de tramway vers l’est, c’est une excellente idée. Mais cela vient mettre de la pression sur le squelette de notre réseau de métro, qui est la ligne orange. Il faut qu’on trouve des solutions.»

Valérie Plante a dit qu’elle ne pouvait pas renier le «mandat très clair» obtenu par la CAQ, mais qu’elle aussi en avait obtenu un l’an dernier, «axé sur la mobilité et la réduction des gaz à effet de serre». «Je vais pousser l’agenda de la mobilité parce que c’est bon pour l’environnement», a-t-elle assuré.

Questionné sur les prolongements d’autoroutes mis de l’avant par la CAQ dans la région métropolitaine, la mairesse a dit qu’elle s’attendait à ce qu’ils soient «ancrés dans le 21e siècle avec des voies réservées, du transport collectif et qu’on donne les moyens à Montréal d’absorber l’ajout de véhicules».

Pas de réduction du nombre d’élus

Mme Plante a juré qu’elle était inflexible sur une réduction du nombre d’élus à Montréal, comme l’a évoqué François Legault durant la campagne. «Je ne suis pas ouverte à en discuter», a-t-elle affirmé fermement.

Parlant des élus municipaux, la mairesse a dit mardi ne pas savoir quand elle déclencherait les élections partielles pour le poste de conseiller de Saint-Michel et de maire d’arrondissement de Rivières-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Lundi Frantz Benjamin et Chantal Rouleau ont été élus comme députés provinciaux, laissant leurs sièges acquis l’an dernier vacants.

«C’était sur la liste de choses à faire aujourd’hui, de commencer d’en discuter. Il y a deux sièges ouverts, deux sièges en moins pour l’opposition. Pour nous, c’est des occasions d’agrandir notre portée», a indiqué la cheffe de Projet Montréal.