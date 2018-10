Plusieurs organisations montréalaises ont dénoncé jeudi le «racisme de la Coalition avenir Québec (CAQ)» et appelé à une grande manifestation unitaire dimanche le 7 octobre prochain dans les rues de Montréal.

Réunis dans les locaux du Comité social Centre-Sud jeudi matin, le porte-parole de la manifestation, Safa Chebbi, le coordonnateur de Solidarité Sans Frontières, Javiera Araya, ainsi qu’un militant autochtone avec le Wolf Pack Street Parol, Al Harrington, ont appelé la population à «prendre la rue» dimanche prochain

«Aujourd’hui, la situation est d’autant plus inquiétante que la CAQ vient de remporter les élections et dispose d’une forte majorité parlementaire, ont dénoncé les porte-parole. Durant la campagne, les personnes immigrantes ont servi de boucs émissaires.»

Le militant Jaggi Singh était également sur les lieux au moment de l’annonce.

Selon les organisateurs de la manifestation, les propositions de la CAQ comme l’abaissement des seuils d’immigration, le test des valeurs ou l’expulsion des personnes échouant le test de français «ne sont que des exemples ayant induit une peur non négligeable chez les personnes immigrantes».

Les femmes portant le hijab auront été «une cible de choix» à leurs dires, en proposant des politiques leur interdisant de travailler, et ce, même en tant qu’éducatrices.

«Occuper la rue n’est plus un choix. Il y a urgence et nous ne pouvons nous délester de nos responsabilités», peut-on lire dans un communiqué.

Cette nouvelle manifestation fait suite à un autre grand rassemblement contre la haine et le racisme qui s’était tenu le 12 novembre 2017. À cette date, plus de 168 groupes de divers horizons et près de 5000 personnes s’étaient réunis pour s’opposer à l’extrême-droite et dénoncer la montée d’un discours xénophobe dans l’espace public, en revendiquant un Québec se voulant «sans frontière, solidaire et inclusif».

La CAQ s’est défendue mercredi d’être raciste. Son député, Simon Jolin-Barrette, a insisté pour dire que la formation politique dirigée par François Legault était «ouverte».

«Il faut simplement rappeler que le Québec est une terre d’accueil, un Québec ouvert et inclusif, a-t-il dit. Et même si La Meute a déjà exprimé son adhésion aux positions de la CAQ, le parti ne veut surtout pas y être associé.»

M. Jolin-Barrette a de même rejeté les comparaisons entre la CAQ et les partis d’extrême-droite en Europe. Au lendemain de l’élection du gouvernement majoritaire de la CAQ, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen a écrit sur les réseaux sociaux «que les Québécois ont voté pour moins d’immigration». «La lucidité et la fermeté face au défi migratoire est le point commun des élections de quasiment tous les pays du monde confrontés à cet enjeu», a-t-elle ajouté.

«On n’accepte aucunement [des] commentaires de Mme Le Pen», a répliqué le député caquiste de Borduas.

Plus de détails suivront.