À 6h55, un appel a été fait au SPVM concernant une agression à l’arme blanche. La victime dans la vingtaine a été transportée dans un centre hospitalier et on ne craint pas pour sa vie. Le jeune homme aurait été blessé au haut du corps, mais les circonstances sont inconnues pour l’instant. Il n’y aurait aucun témoin et les recherches sont en cour dans le secteur.

Une partie du boulevard Décarie, en direction nord, est temporairement fermée entre les rues Notre-Dame-de-Grâce et Monkland pour laisser place à l’enquête.