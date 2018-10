Les voyageurs qui sont passés par le contrôle frontalier à l’aéroport de Montréal ont attendu moins longtemps cet été.

Aéroports de Montréal (ADM) a publié jeudi les résultats de l’affluence durant la saison estivale 2018. L’organisme qui chapeaute l’aéroport Montréal-Trudeau conclut que les voyageurs ont attendu moins de six minutes pour traverser le passage frontalier.

Pour les mois de juillet et août, le temps d’attente a été inférieur à 10 minutes pour la majorité des voyageurs (85%), et ce, malgré un nombre accru de visiteurs (8,5% de plus).

ADM attribue ces résultats positifs à l’implantation des bornes électroniques, mises en service fin 2017, dans le hall des arrivées internationales. De nouvelles bornes ont été ajoutées en février dernier dans la zone des correspondances.

Les bornes d’inspection primaires sont utilisées pour confirmer l’identité des voyageurs qui entrent au pays ainsi qu’à remplir le formulaire de déclaration des biens.