Le comité exécutif de la Ville de Montréal a recommandé mercredi d’accorder un contrat de quelque 180 000$ pour la réfection de la toiture du kiosque à musique du parc Jarry, dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Érigée en 1928, ladite installation est la plus ancienne du parc Jarry. Elle s’inscrit dans un courant plus large de démocratisation de la musique, qui date du début du 20e siècle. Ce lui-ci a mené plus tard à la construction de sept installations du même genre à l’échelle de Montréal, selon les informations de la Ville de Montréal.

Or, aujourd’hui, il ne reste que trois kiosques à musique, dans les parcs Jarry, Molson et du Mont-Royal.

«Nous poursuivons nos investissements dans le réseau des grands parcs afin d’améliorer l’ensemble des services offerts à la population, a dit le responsable des espaces verts au comité exécutif, Luc Ferrandez, dans un communiqué publié mercredi.

À ses dires, le fait de protéger l’intégrité structurale du kiosque à musique du parc Jarry, «où des travaux importants de réaménagement ont été réalisés ces dernières années», assurera la pérennité de cette installation «de grande valeur patrimoniale et qui fait partie de notre histoire collective», a-t-il avancé.

Pour la conseillère de Villeray, Rosannie Filato, le parc Jarry est primordial dans la métropole puisqu’il «dessert une population multiculturelle provenant de quartiers densément peuplés où les espaces verts sont rares».

«Il participe de façon importante à la qualité de vie dans ce secteur. Avec son architecture caractéristique, le kiosque à musique constitue un point de repère depuis toujours dans le parc. Il est essentiel de le préserver et de réfléchir à sa vocation future», a renchéri celle qui est aussi responsable du développement social et communautaire, de l’itinérance, de la jeunesse, des sports et des loisirs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Notons enfin que le conseil municipal devrait lui aussi se pencher sur le dossier du kiosque à musique du parc Jarry, en date du 19 novembre prochain. Les travaux de réfection, eux, devraient commencer en décembre. La fin du chantier est prévue pour le mois de février.