Une nouvelle association de cyclistes a vu le jour, mercredi, afin que la piste multifonctionnelle du Canal-de-Lachine soit mieux entretenue à l’année, particulièrement pendant la saison hivernale.

Ces citoyens, qui sont aussi membres de la Coalition vélo de Montréal, réclament que l’ensemble de la voie dédiée au transport actif soit déneigée pendant la saison froide. Depuis deux ans, seul le tronçon situé sur le coté nord du canal, entre les rues Richmond et la promenade Smith, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, est dégagé à la suite d’une chute de neige dans le cadre d’un projet pilote.

«Qu’attend-on pour passer à l’étape suivante, soit le déneigement de toute sa piste? Faudra-t-il attendre des drames et des collisions entre cyclistes et automobilistes dans les rues avoisinantes avant qu’un axe cyclable hivernal sécuritaire soit finalement mis en place entre le grand sud-ouest et le centre-ville», a demandé par communiqué le co-porte-parole de la nouvelle association, Mathieu Murphy-Perron.

La nouvelle association entend faire pression sur Parcs Canada, la ministre de l’environnement, Catherine McKenna et la Ville de Montréal.

«Devant l’immobilisme de Parcs Canada, nous demandons à la ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, d’intervenir et de faire en sorte que la piste soit accessible été comme hiver», a indiqué de son côté le porte-parole de la Coalition vélo Montréal, Daniel Lambert. Ce dernier a rappelé que la ministre McKenna avait approuvé publiquement le déneigement de la piste multifonctionnelle en 2016.

Le nouveau regroupement cycliste a souligné que la piste multifonctionnelle, qui est sous la responsabilité de Parcs Canada, est le principal axe cyclable entre les arrondissements du Sud-Ouest et de Ville-Marie. Pas moins de 7500 cyclistes y circulent chaque jour pendant l’été.