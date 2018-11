Le budget 2019 de la Société de transport de Montréal (STM) permettra de préparer le terrain aux projets d’envergure que sont l’électrification des bus et le prolongement de la ligne bleue. En attendant, la STM prévoit augmenter la fréquence de passage des trains dans le métro sur les lignes verte et orange pendant la semaine, du lundi au vendredi.

Dès le mois de mars, les usagers ne devraient pas attendre plus que 5 minutes avant d’embarquer dans un métro sur les lignes orange et verte. La STM prévoit que l’an prochain, les trains parcourront 1,9 million de kilomètres par jour, soit 2,2% de plus qu’en 2018.

L’ajout de 54 trains Azur l’an prochain permettra d’arriver à cette fréquence, qui devrait encore augmenter dans l’avenir, puisque 17 autres trains azur s’ajouteront au réseau souterrain en 2020.

Les voitures MR-73 qui sont toujours en service pourraient rester encore 20 ans sur les rails du métro montréalais. Pas moins de 40M$ seront dépensés pour les maintenir en activité d’ici 2020.

1,5G$ Le budget 2019 de la société de transport montréalaise atteindra 1,5G$ en 2019, contre 1,4G$ en 2018.

Une enveloppe budgétaire de 6,5M$ est par ailleurs prévue pour préparer le prolongement de la ligne bleue. La Ville avait déjà annoncé en octobre la création d’un bureau de projet pour la ligne rose, doté d’un budget de 1M$.

L’électrification des bus se poursuit avec le remplacement prévu de 26 bus au diesel par des bus hybrides acquis au coût de 20M$. L’an dernier, 125 bus hybrides ont remplacé d’anciens bus au diesel.

Si le rythme semble ralentir, c’est parce que la STM se prépare à recevoir, en 2020, les 300 autobus hybrides promis par la mairesse de Montréal, Valérie Plante. L’arrivée de ces autobus s’accompagnera par d’importants investissements en infrastructures pour permettre de stocker et d’entretenir ces nouveaux bus. Ceux-ci augmenteront de 15% la flotte totale de bus de la STM.

Dans les 10 prochaines années, la STM compte consacrer 1,2G$ au remplacement et à l’ajout de 989 bus de 12 mètres, hybrides ou électriques.

