Le Bureau d’art public de la Ville de Montréal lance un appel de projets pour trouver l’œuvre d’art public qui sera installée dans la cour de la bibliothèque Maisonneuve, dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

«La future œuvre d’art public sera au cœur d’un aménagement extérieur animé, où les gens auront envie d’arrêter, d’échanger ou de profiter de ce bel espace public», a déclaré Christine Gosselin, membre du comité exécutif de la Ville et responsable de la culture, du patrimoine et du design.

Un jury composé de sept personnes, dont trois spécialistes en arts visuels, procédera cet automne à une première sélection de quatre projets finalistes. L’œuvre gagnante, sur laquelle sera installé un dispositif de fontaine, sera présentée au printemps prochain.

Ce projet d’art public s’inscrit dans le cadre de la Politique d’intégration de l’art à l’architecture et à l’environnement des sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec et fait écho au programme de rénovation, d’agrandissement et de construction des bibliothèques (programme RAC) de la Ville.

La bibliothèque Maisonneuve, située à l’angle de la rue Ontario et du boulevard Pie-IX, connaît actuellement d’importants travaux d’agrandissement et de rénovation, qui devraient prendre fin en 2020. L’inauguration de la nouvelle œuvre d’art est quant à elle attendue au printemps 2021.

«Nous souhaitons qu’elle soit évocatrice pour la population locale et en harmonie avec l’architecture de la nouvelle bibliothèque, qui sera un modèle d’architecture mixte, c’est-à-dire abondamment vitrée, tout en conservant son cachet patrimonial », rappelle Christine Gosselin.

Le projet de rénovation et d’agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve et le concours visant à trouver l’œuvre d’art public sont financés conjointement par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.

Le coût global du projet est estimé à plus de 23M$.