Montréal-Nord souligne la carrière d’Oliver Jones

Montréal-Nord a souligné l’apport d’Oliver Jones, décédé mercredi, à la vie culturelle de l’arrondissement. Pianiste de jazz de renommée internationale et résident de longue date du quartier, Jones laisse derrière lui un héritage artistique et humain qui a profondément marqué la communauté nord-montréalaise.

Les hommages, les condoléances et les souvenirs pleuvent depuis l’annonce du décès du musicien. Nombreux sont ceux qui rappellent son enfance dans la Petite-Bourgogne, mais la plupart oublient qu’il a aussi longtemps résidé à Montréal-Nord.

«Son parcours, marqué par l’excellence, la persévérance et la transmission, en a fait un modèle pour plusieurs générations de citoyennes et citoyens de chez nous. Aujourd’hui, on lui dit merci. Il a laissé un héritage bien vivant que nous continuerons de chérir», affirme la mairesse d’arrondissement, Christine Black, dans un communiqué.

Un lien indéfectible avec Montréal-Nord

Au fil de sa carrière exceptionnelle, Oliver Jones a côtoyé les plus grands noms du jazz, enregistré de nombreux albums et contribué au rayonnement de Montréal sur la scène internationale. Son talent et son engagement lui ont valu les plus hautes distinctions. Il a été nommé Officier de l’Ordre du Canada et Chevalier de l’Ordre national du Québec. Il a également reçu le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle ainsi que le prix Martin Luther King Jr., en reconnaissance de sa contribution remarquable aux communautés noires du Canada et de Montréal.

Malgré sa renommée internationale, Oliver Jones est demeuré profondément attaché à Montréal-Nord, souligne l’arrondissement. En 2009, il participait à la deuxième édition du Festival des arts de l’arrondissement à titre d’invité d’honneur. L’année suivante, en 2010, il acceptait que son nom soit donné à la nouvelle salle de spectacle de la Maison culturelle et communautaire, lors d’une cérémonie officielle.

En 2015, il s’est illustré comme une figure marquante des Célébrations du Centenaire de Montréal-Nord. Il a notamment composé la musique thème accompagnant les paroles écrites par des élèves d’écoles de l’arrondissement. Le point culminant de ces festivités a été un grand concert qu’il a offert à la population le 5 décembre 2015 à la Salle Désilets du Cégep Marie-Victorin.

En 2018, il inaugurait personnellement le piano public de la place publique Au pied de la lettre, à proximité de la bibliothèque Yves-Ryan.

Plus récemment, en septembre 2024, l’arrondissement soulignait son 90e anniversaire de naissance en lui rendant un hommage bien mérité dans la salle portant son nom.

Au-delà de l’artiste, Montréal-Nord perd un homme qui portait un amour profond pour les jeunes et qui incarnait des valeurs d’humanité et de persévérance. L’arrondissement de Montréal-Nord offre ses plus sincères condoléances à la famille de M. Jones, à ses proches, à ses collègues du milieu artistique ainsi qu’à toutes les personnes qui ont été touchées par son œuvre.

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