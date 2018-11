L’opposition officielle déposera ce lundi, lors d’une séance du conseil municipal, une motion pour inciter la Ville de Montréal à créer une politique de sensibilisation à la détection de la présence du gaz radon. Ce dérivé radioactif de l’uranium peut se retrouver dans l’air, mais aussi dans des résidences.

Le conseiller de la Ville dans le district de Saint-Léonard Ouest, Dominic Perri, rappelle dans des documents officiels que le radon «est la première cause du cancer du poumon pour les non-fumeurs et la deuxième cause pour les fumeurs, après le tabagisme». Selon Santé Canada, cela représente 10 à 16% des décès par cancer du poumon dans la province, soit 3200 décès chaque année.