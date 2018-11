Comme elle l’avait promis en campagne électorale, la mairesse de Montréal, Valérie Plante rend désormais son agenda public aux yeux de tous les Montréalais afin d’améliorer la transparence de son administration.

Un nouveau site web, mairesse.montreal.ca, a vu le jour lundi. Une vidéo explicative de la mairesse y est présentée.

Les citoyens sont ainsi invités à poser directement leurs questions à Mme Plante, à solliciter une rencontre avec elle ou encore à demander un mot de sa part dans le cadre d’un événement ou d’un anniversaire. Il devient aussi possible, via le site web, d’inviter personnellement la mairesse à une activité.

La nouvelle plateforme indiquera les activités d’ordre public de la mairesse. Visites protocolaires, annonces et rencontres avec des instances publiques : tout y sera, promet-on. La Ville indique toutefois se réserver le droit de changer, sans préavis, les activités prévues de la mairesse. Les informations sur ses horaires seront disponibles la veille.

«Dans une optique d’ouverture et de transparence, nous voulons offrir à nos citoyens et citoyennes un aperçu des activités de la mairesse», a expliqué la responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d’Espace pour la vie, Laurence Lavigne Lalonde, par voie de communiqué.

La Ville de Montréal estime que, dans un contexte où les exigences de transparence sont fortes, «la publication de l’agenda de la mairesse permettra aux citoyens d’être mieux informés et associés au travail effectué par la mairesse et l’administration».

Pendant la dernière campagne électorale, la chef de Projet Montréal s’était engagée à rendre public son agenda. Elle avait formulé cette promesse à la suite de la révélation voulant que son prédécesseur, Denis Coderre, ait demandé aux agents de sécurité de ne pas enregistrer ses invités.

Plus de détails suivront.