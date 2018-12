La Ligue des Noirs a déposé mardi un recours collectif de 4M$ contre le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour profilage racial, estimant que le SPVM procède trop souvent à des arrestations injustifiées, voire illégales.

Les quelque 500 membres de ce recours collectif demandent des actions immédiates pour un renversement de tendance dans la métropole.

Les participants poursuivent à raison d’environ 8000$ par personne, pour un montant total de 4M$, selon l’avocat Jacky-Eric Salvant. Ce chiffre est à parfaire et pourrait augmenter, a-t-il avancé en mêlée de presse.

«On reste très ouvert malgré tout. On va voir ce que les autorités vont dire, on pense qu’ils sont de bonne foi, a expliqué Me Salvant. S’il y a possibilité de voir des améliorations, du concret, on va s’asseoir et on va discuter.»

La Ligue des Noirs dit avoir eu «beaucoup de belles paroles, de belles promesses» dans les dernières années en matière de profilage racial. «Et pourtant, rien n’a changé. Il y a encore des gens qui viennent se plaindre», a martelé le représentant.

Selon l’organisme, il est clair que la situation perdure, et ce, même si la Ville de Montréal reconnaît l’existence de la situation dans son ensemble. «On veut voir des vraies solutions aujourd’hui. Déjà, qu’on fasse un plan, on apprécie, mais encore faut-il voir ce qui s’y trouve», a ajouté Jacky-Eric Salvant, qui dit souhaiter une reddition de comptes claire et tangible.

Dans son plan stratégique 2018-2021 qui a été rendu public mardi, le SPVM dit vouloir «actualiser les connaissances et les compétences» de ses policiers en matière de profilage racial. Le service de police a aussi l’intention de «normaliser les mécanismes d’identification des comportements associés au profilage racial et social». En plus de favoriser des outils favorisant l’inclusion et la diversité, le corps policier montréalais veut aussi récompenser le travail de ses agents qui «apportent une réponse adaptée à la diversité».

De manière générale, le SPVM veut «multiplier les activités de communication» pour le public afin que celui-ci comprenne mieux le rôle et la fonction des policiers.

Plus de détails suivront.