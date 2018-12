La STM a annoncé jeudi que le réseau mobile est maintenant disponible sur l’ensemble de la ligne bleue. Les stations Fabre, D’Iberville et St-Michel viennent d’être ajoutées.

Ainsi, le réseau mobile est dorénavant offert sur l’ensemble des lignes orange, jaune et bleue.

Il n’y a que la ligne verte qui n’est pas encore entièrement branchée: actuellement, le service est disponible entre les stations Lionel-Groulx et Beaudry.

«Dès le début 2019, nos efforts seront concentrés sur [la ligne verte], dans un premier temps dans les stations et tunnels à l’est de Beaudry et par la suite, entre Lionel-Groulx et Angrignon», a écrit la STM en commentaire de sa publication Facebook.