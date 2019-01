La publicité de Tourisme Montréal publiée samedi a fait beaucoup réagir dans la métropole au courant des derniers jours. La mairesse de Montréal s’est dite lundi «un peu surprise» par le vidéoclip jugé «quétaine» et «kitsch» par plusieurs internautes.

«Je l’ai vu comme tout le monde, pendant [l’émission spéciale sur les ondes ICI Radio-Canada Télé] de la Fureur. J’ai été un peu surprise, mais en même temps, je laisse l’organisme travailler avec sa gang de créateurs», a laissé entendre la chef de Projet Montréal dans une mêlée de presse.

«Pour toi, je vais me mettre en chest à l’Igloofest» ; «Québec, ma belle province d’amour. J’mennuie d’toi. Me reviendras-tu un jour?» ; «Allons dans un resto fancy ou au hockey pour un steamé. J’te jure on va s’régaler Québec» ; ce genre de phrases est utilisé abondamment dans ladite vidéo de Tourisme Montréal.

Pourtant, jamais le mot «Montréal» n’est utilisé dans celle-ci, ont fait remarqué plusieurs internautes.

«Je n’ai pas vraiment d’opinion précise en tant que tel, mais vous savez, comme on dit souvent, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, a poursuivi la mairesse Plante. Clairement, on en parle de cette publicité-là». «C’est à eux de voir comment ils organisent leurs campagnes et leurs publicités», a-t-elle renchéri.

Dans le vidéoclip intitulé «Reviens-moi», on suit le chanteur Mathieu Samson qui, se faisant porte-parole de la métropole, dit s’ennuyer du reste du Québec. «Aidez moi à comprendre svp […] Est-ce une parodie ou c’est VRAIMENT une pub pour faire venir les gens d’ailleurs?», s’est questionné un autre internaute, suivi par plusieurs autres.

L’agence de publicité lg2 et le studio de création musicale montréalais CIRCONFLEX sont derrière le projet, en collaboration avec Tourisme Montréal.