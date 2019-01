Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver Luca Khuon, un adolescent de 17 ans qui manque à l’appel.

Il a été vu pour la dernière fois chez lui ce matin, vers 11h. Sa famille ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Luca Khuon est grand et maigre, porterait une veste noire de marque Michael Kors, un pantalon noir et un sac à dos «suprême». Il a de longs cheveux blonds et sales, les yeux bruns et il s’exprime en français. Il a une entorse à une cheville.

Luca Khuon a l’habitude de fréquenter les stations de métro Côte-Vertu et Verdun, ainsi que le centre-ville de Montréal.

Le SPVM demande à toute personne possédant de l’information concernant sa disparition de communiquer avec le 911 ou de contacter de façon anonyme et confidentielle Info-Crime Montréal au 514 393-1133.