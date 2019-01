La Ville de Montréal amorcera ses opérations de chargement de la neige lundi soir, le 21 janvier, à compter de 19h, avec «une attention particulière aux trottoirs et aux arrêts d’autobus».

Dès lundi, ce sont près de 2200 véhicules de déneigement qui débuteront les opérations de chargement sur ses 10 000km de rues et de trottoirs.

«Tous les arrondissements sont mobilisés afin d’offrir un service de déneigement efficace», a indiqué le responsable des services aux citoyens, Jean-François Parenteau, par communiqué.

Les vents violents de dimanche déplacent la neige d’un côté à l’autre de la chaussée, et comme les températures demeurent basses, cela pourrait entraîner du gel. C’est pourquoi dans les conditions actuelles, la Ville a affirmé prioriser le déblaiement, avec une attention particulière sera portée aux arrêts d’autobus et aux trottoirs afin d’éviter des accumulations de neige trop importantes.

Afin que l’opération se déroule de manière à la fois rapide et sécuritaire, la Ville demande à la population d’éviter le plus possible de se déplacer à l’extérieur. Pour ceux qui doivent absolument sortir, on demande de faire preuve de prudence à l’approche des véhicules de déneigement, de respecter la signalisation sur rue et de favoriser le transport collectif.

La Ville de Montréal rappelle l’utilisation de l’application Info-Neige MTL pour visualiser la progression des opérations de chargement de la neige.