Quelque 154 grands chantiers de 20M$ et plus sont en cours dans le Grand Montréal, d’après un rapport de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), publié dimanche soir, qui met aussi en lumière le phénomène de forte densification dans la région.

«Année record pour la construction», 2018 aura été marquée dans la région métropolitaine par l’arrivée de «plusieurs projets à forte densité résidentielle ou à vocation mixte», note l’organisation qui regroupe 82 villes de banlieue dans son bilan Perspective du Grand Montréal. Au total, quelque 39,4 G$ ont été investis en 2018 dans ces grands chantiers.

«On voit que ça bouge énormément dans la région, plus qu’à Toronto même, explique à Métro le conseiller en recherche de la CMM, Philippe Rivet. […] Les taux de chômage au plus bas sont assurément derrière tout ça, on voit que la situation économique générale est assez positive.»

Signe des préoccupations de la population sur la mobilité, bon nombre des promoteurs s’implantent dorénavant dans «les aires TOD [transit-oriented development] de Montréal», analyse la CMM. Ces zones stratégiques sont situées à proximité des carrefours de transport collectif comme le métro, les trains de banlieue ou les gares de l’éventuel Réseau express métropolitain (REM).

«Il y a un intérêt de plus en plus marqué pour le logement collé sur le transport collectif, près du travail», observe le conseiller. Dans les dernières semaines, plusieurs promoteurs, dont Carbonleo avec le Royalmount, se sont targués d’offrir un «vrai TOD» à Montréal.

60% D’ici 2031, la CMM vise à concentrer la croissance des nouveaux ménages dans les aires TOD à 60%. «On prend différentes actions en ce sens-là dans le PMAD [Plan métropolitain d’aménagement et de développement], avance M. Rivet. Jusqu’ici, on en est à 40%, ce qui est le seuil minimal de notre objectif.»

La grande majorité des chantiers se concentrent au centre de l’île, mais ils se retrouvent de plus en plus «dans d’autres secteurs géographiques», d’après la CMM. L’organisation cite notamment le Solar Uniquartier – grand projet de bureaux, commerces et résidences du promoteur Devimco à Brossard – le district multirésidentiel Union à Terrebonne et le développement de condos Urbania 2, à Laval.

Quoiqu’il fasse l’objet de divisions, le REM aura profondément marqué 2018, aux dires de l’organisation supramunicipale. Évalué à plus de 6 G$ – et avec 26 nouvelles stations dans 5 secteurs-clés –, le REM s’avère, selon la CMM, le «plus important projet de transport collectif des 50 dernières années au Québec, depuis la construction du métro de Montréal».

«Autour des stations du REM, on voit qu’il y a beaucoup de projets pour développer à forte densité, dans des milieux durables, avec du transport en commun et actif, incluant le vélo, la marche à pied. Quand en plus ça allie résidentiel et commercial, c’est très intéressant.» – Philippe Rivet

Autre fait intéressant: la valeur totale des permis de construction octroyés a atteint de nouveaux sommets en 2018 et se chiffre maintenant à 11,1G$. Cela représente une hausse de plus de 15% en comparaison avec 2017, et d’environ 50% par rapport à 2016.

La région du Grand Montréal affiche carrément «la plus forte augmentation de la valeur des permis de bâtir» parmi les grandes villes canadiennes, devançant «tout juste» Vancouver. Cette hausse a été «particulièrement marquée» pour le logement multifamilial, avec 5,3G$ au total. «Tant dans la couronne nord que sud, 70% des logements construits en 2018 sont des appartements, des condos, bref du locatif», détaille Philippe Rivet.

Jointe par Métro, la Ville de Montréal indique qu’elle s’affaire actuellement «à prendre connaissance du rapport». «Nous pourrons réagir prochainement, après l’avoir analysé», explique la porte-parole du comité exécutif, Laurence Houde-Roy.

Les chantiers les plus dispendieux de 2018

REM : 6,3 G$

Nouveau pont Champlain : 4,4 G$

Échangeur Turcot : 3,7 G$

CHUM/CRCHUM : 3,6 G$

Nouvelle aérogare à l’aéroport Montréal-Trudeau: 2,5 G$

Royalmount : 1,7 G$

(Source: Chiffres tirés du rapport de la CMM)