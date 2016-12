Les petites victoires

La complicité entre les deux frères est passée à un autre niveau au fil des derniers mois.

«On a toujours été proches. On a bien rigolé à savoir si désormais je prendrais de ses habitudes, ses manies», mentionne Alexis. À 48h, du moment tant attendu, ce dernier dit se sentir prêt.

«On y va pour la réussite, aucun échec ne sera toléré», laisse de son côté entendre Olivier.

Alexis reste sous supervision médicale pendant encore 150 jours, question de faire les suivis nécessaires et de limiter les risques d’infections, puisque son système immunitaire est complètement à plat.

D’autres Noëls

Le présent temps des Fêtes revêt un caractère pour le moins particulier pour la famille de cinq, qui ne peut être entièrement réunie autour du sapin. «Mais c’est pour le mieux, s’empresse de répondre Nancy Dover. Pour nous, c’est un nouveau départ et ça coïncide parfaitement avec la nouvelle année. Il faut qu’il passe par là et c’est très significatif que ça se fasse dans ce temps-ci. Et pour Noël, on va se reprendre», confie-t-elle.

Les membres de la famille de cinq se relaient aux côtés d’Alexis, puisqu’une personne à la fois peut être admise dans la chambre. Les allers-retours Cowansville-Montréal sont nombreux; ils aiguisent leur sens de la planification et doivent faire preuve d’une grande organisation par rapport à leur vie professionnelle. «La priorité, c’est notre fils. Nous faisons en sorte qu’il y ait toujours quelqu’un avec lui», relate la mère.

Déferlante d’amour

Les mots d’encouragements et le support arrivent de partout pour la famille, engagée dans plusieurs causes depuis quelques années. «Nos amis sont très présents, la communauté nous appuie énormément et nous recevons une grosse dose d’amour, poursuit Nancy Dover. Je suis épatée par la quantité de messages reçus. C’est vraiment incroyable et ça nous aide à garder le moral. Je garantis que je vais donner au suivant.»

Alors que 2016 tire à sa fin, la famille continue de chercher la sérénité, malgré les épreuves. «La maladie peut frapper partout. Devant cette réalité, on a deux choix: s’écraser ou se battre. Nous, on se bat. On prend ce que la vie nous amène et on va en sortir gagnants», termine-t-elle.