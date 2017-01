MONTRÉAL — La pluie verglaçante, le grésil et la neige ont contribué à perturber les transports et les activités de nombreux citoyens mardi au Québec.

Les conditions routières ont été dangereuses à plusieurs endroits en raison de la pluie verglaçante reçue en matinée dans l’ouest de la province. Les automobilistes et les utilisateurs du transport collectif ont ainsi mis plus de temps qu’à l’habitude pour se rendre à destination.

Les conditions routières difficiles ont causé une multitude d’accidents, notamment des carambolages sur l’autoroute 20 à Saint-Zotique, en Montérégie, de même que sur l’autoroute 40 près de la sortie du boulevard Cavendish, à Montréal. La circulation a aussi été perturbée sur la rive sud de Montréal où la chaussée était glissante à plusieurs endroits. Ce fut le cas sur la route 132 où la circulation a été paralysée à l’heure de pointe matinale.

Le transporteur Orléans Express a signalé que tous les départs de ses autocars étaient conditionnels aux conditions météorologiques dans plusieurs régions.

La Société de transport de Montréal (STM) signalait que le déplacement des autobus subissait de nombreuses perturbations; les retards étaient innombrables en matinée.

À un certain moment, la Société de transport de Laval (STL) a interrompu l’ensemble de son service avant de le reprendre graduellement. En Montérégie, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a averti que des retards et des annulations étaient à prévoir.

À l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, de nombreux vols ont été retardés ou annulés.

Urgences-santé a fait part d’un nombre élevé d’accidents et de chutes qui ont nécessité son intervention au cours de la journée. L’organisation, qui dessert Montréal et Laval, invitait les personnes vulnérables à ne sortir que si nécessaire et à faire preuve de prudence.

Plusieurs commissions scolaires ont décrété la fermeture de leurs écoles, notamment dans les régions de Montréal, de Lanaudière, Québec et des Cantons-de-l’Est.

Hydro-Québec a signalé quelques pannes de courant. En début d’après-midi, plus de 4000 clients étaient privés d’électricité. Les pannes étaient principalement localisées dans les régions de Montréal et de la Montérégie.

Environnement Canada a par ailleurs émis un avertissement de tempête hivernale pour certains secteurs situés dans l’est du Québec. Sur la Côte-Nord, on prévoyait un total de 20 à 30 centimètres de neige sur ces régions. Une diminution de la visibilité était à craindre sur les routes, en raison de la poudrerie.