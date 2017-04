Les 23 avril et 7 mai, les Français sont appelés à élire leur prochain président de la République. À Montréal, près de 120 000 personnes sont concernées par cette élection qui aura rarement été aussi indécise. Tour d’horizon.

Une élection à deux tours

Contrairement aux élections canadiennes – municipales, provinciales et fédérales –, les élections françaises se déroulent sur deux tours. Après le premier tour de ce scrutin présidentiel, les deux candidats qui remportent le plus de voix sont qualifiés pour le second tour, deux semaines plus tard. À l’issue de ce dernier, celui qui obtient la majorité des votes est élu président de la République pour une durée de cinq ans. La constitution française interdit de cumuler plus de deux mandats consécutifs.

11 Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou sont les 11 candidats pour devenir le prochain président français.

11 candidats déclarés

En vigueur depuis 1965, ce processus électif du président de la République au suffrage universel direct a toujours mobilisé de nombreux candidats. En moyenne, les Français ont le choix entre 10 noms. En 1965, six prétendants se sont présentés au premier tour. En 2002, un record inverse a été établi avec la présence de 16 candidats, avant une réélection de Jacques Chirac qui était opposé au second tour à Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National. En 2017, 11 candidats ont obtenu les 500 parrainages d’élus nécessaires pour se présenter. Pour la première fois sous la Ve République, un président en exercice (François Hollande) ne se représente pas à l’issue de son premier mandat.

Beaucoup de Montréalais voteront

Au total, 866 bureaux de vote seront ouverts à l’étranger, dont 37 au Canada. Si près de 120 000 Français vivent à Montréal, plus de 58 000 résidants de la métropole sont inscrits sur les listes électorales consulaires et voteront au Collège Stanislas, dans l’arrondissement d’Outremont. L’établissement accueillera les 24 bureaux de vote montréalais. Seules les villes de Genève, Londres et Bruxelles comptent davantage d’électeurs français inscrits à l’extérieur de l’Hexagone. Les électeurs français vivant en Amérique du Nord sont appelés à voter la veille de l’élection, soit le 22 avril, puis le 6 mai, de 8h à 20h. Un dépouillement des urnes, qui est public, sera effectué dans la foulée et les résultats seront promulgués devant les personnes présentes.

39,59% En 2012, 39,59% des Français inscrits sur les listes consulaires de Montréalais avaient voté lors du premier tour. Au second tour, ce chiffre avait grimpé à 43%.

De nouvelles élections en juin

Après l’élection présidentielle, les Français éliront, les 4 et 18 juin (3 et 17 juin à Montréal), les 577 députés – répartis en autant de circonscriptions – qui siégeront à l’Assemblée nationale. Les Français vivant aux États-Unis et au Canada voteront de leur côté pour désigner le représentant de la première circonscription des Français établis hors de l’Hexagone. Après ce scrutin, le président de la République choisira son premier ministre. Celui-ci proposera ensuite au président les membres de son gouvernement (les ministres). Le président a cependant le pouvoir de refuser certaines nominations.

Les résultats en 2012 à Montréal