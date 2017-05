MONTRÉAL — Alors que les inondations se poursuivent dans plusieurs régions du Québec, Environnement Canada a émis des bulletins météorologiques spéciaux.

Certains secteurs recevront jusqu’à 60 millimètres de pluie au cours du week-end, aggravant ainsi la situation déjà précaire.

Ces fortes pluies attendues suscitent de l’inquiétude en plusieurs endroits.

De plus, les régions plus à l’est, où le couvert de neige demeure important, commencent à vivre elles aussi la même situation que le sud et l’ouest de la province, alors que la fonte se combine aux pluies pour compliquer la vie des riverains.

Sur le terrain, pendant ce temps, la surveillance demeure intense dans les régions de Montréal, de l’Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie et de la Mauricie, où la situation s’est détériorée dans les derniers jours avec des débordements, entre autres, du fleuve Saint-Laurent, du Lac Saint-Louis, des rivières des Outaouais, Mille-Îles, des Prairies et Saint-Maurice, pour ne nommer que celles-là.

Plusieurs rivières de moindre importance, de même que quelques lacs ont aussi causé des problèmes multiples dans toutes ces régions.

À Laval, la Ville a mis en place plusieurs mesures pour venir en aide à ses citoyens et s’est dite prête à intervenir rapidement si la situation devait se détériorer. Depuis vendredi matin, une centaine de cols bleus supplémentaires du Service des travaux publics sont sur le terrain pour livrer des sacs de sable et aider les citoyens à ériger des murets, rapporte la Ville.

Au Service de sécurité incendie aussi, les effectifs ont été accrus pour aider les citoyens aux opérations de pompage.

Des démarches ont également été entreprises auprès d’organismes du milieu afin d’obtenir l’aide de bénévoles supplémentaires, si besoin est.

La Ville a invité les riverains à agir avant que l’eau n’atteigne leurs terrains et à couper l’électricité dès les premiers signes d’infiltration d’eau.

Plus à l’est, on commence maintenant à voir des débordements dans le Bas-du-Fleuve, où la rivière Mitis incommode les résidants de Sainte-Angèle-de-Mérici et de Sainte-Jeanne-d’Arc. Dans le Centre-du-Québec, le fleuve a forcé l’évacuation d’une poignée de résidences à Bécancour, mais 275 autres sont menacées.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des problèmes de débordement sont également rapportés dans les municipalités de Lac-Bouchette et Saint-François-de-Sales en raison de la montée des eaux sur le lac des Commissaires et la rivière Ouiatchouan. Fait à noter, le sol est tellement saturé d’eau qu’on rapporte à Sainte-Jeanne-d’Arc des inondations par infiltration causées par le haut niveau de la nappe phréatique.

Selon un relevé du ministère de la Sécurité publique sur la crue des eaux, le lac des Deux-Montagnes était en hausse à Sainte-Anne-de-Bellevue et à Pointe-Calumet avec une «inondation moyenne».

On rapportait également une «inondation mineure» à Montréal près du boulevard Lasalle, ainsi qu’une autre «inondation mineure» de la rivière des Prairies à la tête des rapides du Cheval blanc, de même qu’une autre «inondation mineure» de la rivière des Mille-îles à Deux-Montagnes.