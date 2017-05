MONTRÉAL — Les sommets d’inondations seront atteints entre lundi et mercredi, a indiqué lundi le ministre de la Sécurite publique, Martin Coiteux.

Le ministre a rencontré la presse à 8h00 aux côtés de ses collègues des Transports et de l’Environnement, en plus de représentants de la Sûreté du Québec et des Forces armées canadiennes.

Les autorités s’attendent maintenant à ce que les niveaux d’eau commencent à baisser à compter de mercredi.

Le ministre de l’Environnement, David Heurtel, a précisé que les infrastructures de gestion de l’eau étaient utilisées à plein régime, jusqu’à la limite.

Il a rappelé que dès jeudi dernier, les modèles montraient que le débit de l’eau du bassin versant de la rivière des Outaouais, responsable de plusieurs crues dans l’ouest du Québec, se chiffrerait en début de présente semaine à près de 9000 mètres cubes d’eau à la seconde.

Lundi, il était de 8900 mètres cubes et il commençait à ralentir, selon le ministre Heurtel.

Le ministre Coiteux a quant à lui ajouté qu’aux dernières nouvelles, 2426 résidences étaient inondées et 1520 personnes étaient évacuées, de gré ou de force, dans 146 municipalités du Québec.