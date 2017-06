Une vaste opération policière est en cours au Camping naturiste Adam et Ève de Sainte-Brigitte-des-Saults, près de Drummondville, où trois corps, portant tous des traces de violence, ont été retrouvés.

Peu de détails sont disponibles pour le moment, la Sûreté du Québec étant en plein processus d’enquête et de collecte d’informations.

«À ce moment-ci, je ne sais pas si les membres des familles ont été contactés, donc je ne puis vous donner de plus amples détails. La seule chose que je peux vous dire, c’est que trois corps ont été retrouvés et qu’ils portaient tous des traces de violence», a fait savoir la porte-parole de la Sûreté du Québec, Ann Mathieu.

Le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne prendra le relais dans le dossier. Le coroner Martin Sansfaçon est présentement sur les lieux.

Un camping pour gens libérés

Sur son site Web, le camping naturiste Adam et Ève soutient ouvrir ses portes pour les gens libérés âgés de plus de 18 ans. D’ailleurs, chaque été, on y organise des événements tels qu’un Carnaval de Rio, un festival country sexy, un festival fantasme, un festival érotique de même qu’un festival échangiste.