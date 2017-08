MONTRÉAL — Les policiers ont mis la main au collet de l’un des dix criminels les plus recherchés du Québec.

Marc-Étienne Côté a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche à Montréal pour le meurtre au deuxième degré d’Israël Gauthier-Nepton, 27 ans, dans l’arrondissement Jonquière, à Saguenay, en novembre 2016.

Vers 1h30, les policiers du Service de police de la ville de Montréal ont arrêté le fugitif de 36 ans dans un immeuble à logement du quartier Rosemont-La Petite-Patrie.

La Sûreté du Québec le recherchait depuis neuf mois et l’avait été placé sur sa liste des dix criminels les plus recherchés. Il était considéré armé et dangereux.

La porte-parole de la Sûreté du Québec, Aurélie Guindon, a précisé qu’il n’a pas offert de résistance durant l’intervention.

Marc-Étienne Côté devait être interrogé dimanche par les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec.