FREDERICTON — Le gouvernement du Nouveau-Brunswick lance des appels d’offres pour la location d’espaces commerciaux destinés à la vente au détail de marijuana — même si le modèle d’affaires n’est pas encore connu.

La province souhaite louer des espaces commerciaux de 280 mètres carrés, avec stationnement et accès pour les camions de transport, dans une quinzaine de localités. Certaines municipalités compteront plus d’une boutique — Moncton et Saint-Jean en auront trois, Fredericton deux.

Si l’on se fie à l’appel d’offres, le gouvernement souhaite implanter des points de vente dans le Grand Moncton et le Grand Saint-Jean, à Fredericton, Oromocto, Bathurst, Edmundston, Sackville, Shediac, Miramichi, Sussex, St. Stephen, Richibucto, Tracadie, Perth-Andover et dans la région de Campbellton.

L’appel d’offres précise que les locaux requis «devront être considérablement terminés au plus tard le 31 mai 2018». Ces locaux ne doivent pas être situés à moins de 300 mètres d’une école, d’un terrain de jeu ou d’une garderie, mais installés de préférence près de supermarchés ou de magasins déjà établis. Les offres seront acceptées jusqu’au 10 novembre.

Ottawa a déposé en avril son projet de loi prévoyant la légalisation de la marijuana à des fins récréatives d’ici le 1er juillet 2018. Les modalités de la distribution et de la réglementation du cannabis sont cependant de juridiction provinciale.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a créé le mois dernier une nouvelle société de la Couronne pour régir la vente au détail de marijuana, et a conclu des contrats d’approvisionnement avec deux fournisseurs établis. La ministre des Finances, Cathy Rogers, a toutefois indiqué que cette société de la Couronne ne serait pas le détaillant proprement dit de la marijuana.

Un comité parlementaire de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick avait recommandé que le cannabis soit vendu dans des boutiques exploitées par la province.