Le député de Chomedey, Guy Ouellette, a accusé l’Unité permanente anticorruption (UPAC) de recourir à l’intimidation en entrevue au 98,5 FM.

«L’UPAC va tout faire pour me museler, museler une parlementaire suite aux événements de cette semaine pour que je ne puisse pas donner ma version ou informer la population de toutes les manœuvres d’intimidation qui ont cours actuellement par cette même unité», a-t-il affirmé, lors d’une entrevue accordée vendredi dernier à son ancien collègue de l’Assemblée nationale, Bernard Drainville. L’échange entre les deux hommes a été rendu public lundi.

M. Ouellette a raconté que le renouvellement du mandat du commissaire de l’UPAC, Robert Lafrenière, s’est fait en avril dernier dans l’intimidation, en soulignant que de la pression a été exercée sur le gouvernement, ce qui a «indisposé» celui-ci.

«[M. Lafrenière] a forcé la main du gouvernement, a dit le député devenu indépendant. La veille du renouvellement, je me suis levé en caucus, j’ai dit au premier ministre de ne pas se laisser imposer le choix de renouveler le commissaire. Le lendemain ou dans les heures qui ont suivi, le gouvernement a renouvelé son mandat.»

Guy Ouellette a par ailleurs démenti la rumeur voulant qu’il soit en conflit avec Robert Lafrenière et il a nié avoir transmis des informations importantes, liées à l’enquête Mâchurer, aux médias.

«Je n’ai pas transmis d’infos [aux médias], a-t-il insisté. Je suis redevable devant les citoyens du Québec. On a voulu m’écarter. Je suis le seul obstacle à ce que l’UPAC devienne un corps de police. Je voulais qu’elle soit certifiée anticorruption, ce qui l’obligerait à respecter certaines normes. L’UPAC ne veut pas ça, c’est trop contraignant.»

M. Ouellette faisait référence au projet de loi 107, qui vise à accroître les compétences et l’indépendance du commissaire de l’UPAC, du Directeur des poursuites criminelles et pénales et du Bureau des enquêtes indépendantes, et qui est présentement à l’étude en commission parlementaire.

Le député de Chomedey a soutenu avoir été piégé par les policiers la semaine dernière. «Je ne pensais pas que ça pouvait se faire en 2017», a-t-il lancé.