MONTRÉAL — Les automobilistes de Montréal paient près de 23 pour cent plus cher pour assurer leur véhicule que ceux qui habitent les autres grandes villes du Québec.

L’étude que le comparateur d’assurances Kanetix.ca publie mardi précise que les Montréalais paient annuellement 756 $ en moyenne comparativement à 616 $ pour les résidents des autres grandes villes québécoises.

Pour établir des moyennes, Kanetix.ca a utilisé le profil d’un automobiliste type âgé de 35 ans qui conduit une Honda Civic 2014 et possède un excellent dossier de conduite.<

Après Montréal, le coût moyen annuel le plus élevé de l’assurance automobile a été relevé, dans l’ordre, à Laval, Gatineau, Terrebonne, Longueuil, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec, Saguenay et Lévis.

L’étude signale que dans certaines banlieues de la métropole, l’assurance auto est considérablement plus abordable qu’à Montréal; par exemple, 593 $ à Repentigny, 592 $ à Blainville, 590 $ à Saint-Jérôme, 577 $ à Brossard et 556 $ à Mirabel. Les résidents des banlieues paient donc entre 160 $ et 200 $ de moins par an que les Montréalais.

Kanetix.ca souligne que la taille d’une ville n’est pas le seul facteur qui influence le coût de l’assurance auto. Un prix tient aussi compte du nombre de réclamations faites aux assureurs.