L’auteur du livre L’enquêteur des théories du complot, Christian R. Page, était de passage dimanche à Tout le monde en parle (TLMEP) afin de démystifier certaines des théories du complot les plus populaires à l’ère d’internet: les attentats du 11 septembre 2001, les «chemtrails» ainsi que l’atterrissage sur la lune, entre autres.

Toutefois, selon M. Page, la reine des théories du complot est l’assassinat de l’ancien président des États-Unis, John F. Kennedy. Lee Harvey Oswald était-il vraiment le tireur, et a-t-il agi seul? «Deux commissions d’enquête ont conclu qu’il a agi seul», a affirmé Christian Page. Quant au cerveau du défunt président, conservé dans un musée puis mystérieusement volé, l’auteur a une autre théorie pour cet événement qui a alimenté les plus folles théories. «Ce serait probablement son frère qui aurait fait disparaître le cerveau de son frère», dans le but de camoufler sa dépendance aux médicaments antidouleur.

Les attentats du World Trade Center ont eux aussi alimenté leur lot d’élucubrations. Selon la théorie la plus répandue, les attentats sont en fait une opération secrète du gouvernement américain, qui aurait dynamité les tours jumelles afin de forcer le Congrès à approuver une invasion américaine au Moyen-Orient pour garder le contrôle sur la région. M. Page est catégorique: les faits ne permettent pas d’arriver à une telle conclusion.

Pourquoi les gens élaborent-ils des histoires aussi invraisemblables? En raison du «biais de proportionnalité», selon Christian Page. «Les gens ont tendance à penser que la cause doit être égale aux conséquences, a-t-il expliqué. On a de la difficulté à imaginer que Lady Di, par exemple, est morte parce que son chauffeur tentait de semer des paparazzi: on veut croire qu’il y a quelque chose de plus grand derrière.»

«Le problème, avec les théoriciens du complot, c’est qu’ils ont souvent un manque de connaissance et ils espèrent que leurs lecteurs auront les mêmes lacunes.» – Christian R. Page, auteur du livre L’enquêteur des théories du complot

Le ministre fédéral des Transports et ancien astronaute, Marc Garneau, a semblé apprécier avoir une discussion au sujet d’un événement qui lui est cher et qui a alimenté bien des théories: l’atterrissage de l’Homme sur la lune. «Aujourd’hui, la surface lunaire a été photographiée par d’autres agences que la NASA. On voit les site d’atterrissages, on voit la petite Jeep, on voit les traces de pas. Alors, [pour que l’alunissage soit faux], il faudrait imaginer un complot planétaire», a illustré M. Page. «Ç’a été un privilège d’aller dans l’espace trois fois et de voir la Terre d’en haut. Et elle est ronde!» a ajouté M. Garneau.

Christian Page affirme tout de même que les véritables complots existent. «Quand deux bandes rivales s’entendent pour le contrôle de la drogue ou de la prostitution, c’est un complot. Mais les gens ne veulent pas voir ça, se désole l’auteur. Les gens veulent le super-complot.»