En colère contre l’attitude du gouvernement de Philippe Couillard, qui a annulé la commission sur le racisme systémique afin de la remplacer par un Forum sur l’intégration des immigrants en emploi, près de 50 organismes ont décidé de lancer leur propre consultation publique.

«Ce qu’a fait le gouvernement, c’est carrément une trahison pour toutes ces personnes qui vivent le racisme au quotidien. Un tel Forum ne répond qu’aux besoins des élites économiques qui cherchent à mettre des personnes immigrantes dans des emplois précaires, alors que le racisme se vit dans de nombreux milieux», a clamé mercredi Safa Chabi, la porte-parole de la Table de concertation contre le racisme systémique (TCRS). Cette dernière compte réaliser une tournée dans l’ensemble de la province, avec l’aide de dizaines d’organismes, dans le but de réaliser un rapport et des recommandations qui viseraient à la fois des institutions publiques et privées.

Aucun échéancier précis n’a été évoqué, mais ce rapport pourrait prendre «deux à trois ans» afin d’être finalisé, a indiqué la TCRS.

Plus de détails à venir.